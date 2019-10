Rak ga je naučil hvaležnosti

Leta 2010 je hollywoodski zvezdnik Michael Douglas v pogovorni oddaji priznal, da je zbolel za rakom: "Bilo je zelo resno, zato so morali takoj ukrepati," toda dodal je, da je optimističen, saj ima 80 odstotkov možnosti, da si po bolezni popolnoma opomore. Najprej je igralec govoril, da je zbolel za rakom na grlu ter navajal različne vzroke za bolezen, tako je dejal, da je krivec alkohol in kajenje, kasneje pa je dejal, da je zbolel zaradi zaradi oralnega seksa.

Ko je bilo zdravljenje za njim, pa je priznal, da je medijem in oboževalcem lagal glede oblike raka: "Kirurg mi je svetoval, naj rečem, da imam raka na grlu. Sicer sem ga vprašal, zakaj moram lagati in odgovoril mi je, da zato, ker bi bila operacija, v primeru, da bi bila potrebna, videti zelo grdo, kajti v primeru, da bi me operirali, bi mogoče ostal celo brez dela čeljusti in jezika, zato sem se strinjal z njim." Zvezdniku so namreč postavili diagnozo ravno v času, ko je potekala promocijska turneja za film Wall Street: Denar nikoli ne spi.

Kljub temu da je bolezen že dolgo za njim, pa je bolezen še vedno v njegovih mislih. Tako je 75-letni zvezdnik v nedavnem intervjuju znova spregovoril o bolezni in dejal, da kljub temu da je bilo obdobje zelo strašljivo – tako zanj kot njegovo družino, pa ga je rak naučil hvaležnosti: "Vesel sem, da sem še vedno tu in lahko praznujem minevanje čas."

Novinar ga je pobaral tudi glede njegove igralske kariere, kajti rak bi lahko končal tudi njegovo igralsko udejstvovanje: "Misel, da bi se moral odpovedati vsemu, mi je zlomila srce. Kasneje pa sem spoznal, kaj je dejansko najbolj pomembno."