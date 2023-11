Rak Shannen Doherty se je razširil še na kosti: Ne želim umreti

Igralka Shannen Doherty se že osem let bori z rakom na dojkah, kot je razkrila v nedavnem intervjuju, pa se je njeno stanje poslabšalo, saj se je bolezen razširila še na kosti. Čeprav njena prognoza ni najbolj pozitivna, pa je zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 še bolj trdno odločena, da se še naprej bori, saj še ni pripravljena umreti.

"Ne želim umreti," je v nedavnem intervjuju za revijo People povedala igralka Shannen Doherty, ki je najbolj znana po vlogah v seriji Beverly Hills, 90210 in Čarovnice, že osem let pa bije bitko z rakom dojk. 52-letnica je razkrila še, da se je sedaj bolezen razširila še na kosti. Kljub prognozi pa zvezdnica še ni pripravljena vreči puške v koruzo in pravi, da še nima dovolj življenja.

icon-expand Shannen Doherty FOTO: Profimedia

Igralka pravi, da se bo še naprej zdravila, še bolj kot kadar koli pa je odločena, da želi živeti naprej: "Nisem še opravila z življenjem. Nisem še opravila z ljubeznijo. Nisem še opravila z ustvarjanjem. In nisem še opravila, upam, s spreminjanjem stvari na bolje. Preprosto še nisem opravila z vsem tem." Doherty bo svojo zgodbo opisala tudi v prihajajočem podkastu, ki bo osnovan kot biografija, v epizodah pa bo razpravljala vse od kariernih vrhuncev, preteklih razmerij do različnih stanj njene bolezni in zdravstvenih režimov, ki jim je bila podvržena. Diagnozo raka dojk je prvič dobila leta 2015, kot del zdravljenja pa je morala na masektomijo, opravila pa je tudi kemoterapijo in terapije z obsevanji. Aprila 2017 je na družbenem omrežju Instagram svojim sodelavcem sporočila, da je bolezen v mirovanju, a se je bolezen do leta 2019 vrnila, da je že v četrtem stadiju, pa je javnosti sporočila leto pozneje. "Ko se sprašuješ, zakaj je to doletelo tebe in nato zakaj se je vrnila, te to vodi do tega, da začneš iskati višji namen v svojem življenju," je razložila.

Upa, da ji bo uspelo osveščati in zbirati sredstva, s katerimi bi financirali raziskave o raku, rada pa bi pokazala še, da imajo tudi ljudje z diagnozo raka v zadnjem stadiju, še veliko za doprinesti svetu. "Noro se mi zdi, da še vedno ne obstaja zdravilo," je dejala. Meseca junija je na Instagramu razkrila, da se je bolezen razširila še na možgane, zaradi česar je prestala operacijo, pri kateri so ji odstranili tumor, ki ga je poimenovala kar Bob. "Morali so ga odstraniti in ga razrezati, da so ugotovili, s česa je sestavljen. To je bila zagotovo ena najbolj strašnih stvari, ki sem jih prestala v življenju," je takrat zapisala. Trenutno zvezdnica upa, da bo dobila eno od mest v novem testnem zdravljenju, ki ga šele razvijajo. Najbolj pa jo žene želja po dokazovanju, da lahko še naprej dela, kljub temu, da ima težko diagnozo, pomaga pa ji tudi disciplinirano življenje.