Rakitićeva šestletna hčerka s plesom navdušila Shakiro

Na letošnjem Super Bowlu sta s svojim nastopom navdušili latino divi J. Lo in Shakira , slednja pa je v svoji plesni točki zaplesala tudi afro-karibski ples, imenovan 'champeta'. Slednji je hitro postal viralni hit, saj so Shakirine plesne korake oponašali številni ljudje in svoje 'domače' posnetke delili na spletnih platformah, kot sta Youtube in Instagram.

Champeto je zaplesala tudi šestletna Althea Rakitić , hčerka hrvaškega nogometaša Ivana Rakitića in Španke Raquel Mauri . Rakitić trenutno igra za nogometni klub Barcelona in je soigralec Gerarda Piqueja , Shakirinega soproga.

Rakitić ima poleg šestletne Althee z Raquel tudi triletno Adaro, vse tri dame pa so tudi njegove najbolj goreče oboževalke in navijačice. Ko je Ivan leta 2016 v Franciji zastopal barve hrvaške zastave in igral proti Španiji, je bila Raquel ob njegovi strani in navijala za njegovo moštvo in ne za svojo rodno domovino.