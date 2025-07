Ralf Schumacher nazdravil na sinovih ramenih: Včasih je bilo obratno!

Nekdanji voznik formule 1 Ralf Schumacher je pred dnevi dopolnil 50 let, praznoval pa je tudi v družbi sina Davida. Da se oče in sin dobro razumeta, je znano že nekaj časa, 23-letnik pa je očeta javno podprl tudi pred meseci, ko je ta sporočil, da je v zvezi z moškim, s katerim skupaj živita v Franciji.

Ralf in David Schumacher sta pravi vzor odnosa med očetom in sinom. 50-letni nekdanji voznik formule je na družbenem omrežju objavil novo fotografijo, na kateri sta s 23-letnim sinom v domačem bazenu, oče pa sedi na Davidovih ramenih in v roki drži kozarec z vinom. Ralf je ob fotografiji opozoril, kako hitro čas beži in da je še nedolgo nazaj bilo obratno- da je sin sedel na njegovih ramenih.

"Kako se časi spreminjajo. Včasih je bilo obratno," je ob fotografiji, na kateri je s sinom, na družbenem omrežju pripisal Ralf. Med komentarji so se oglasili tudi njegovi sledilci, ki so pohvalili dvojico in njun medsebojni odnos. "Kako sta lepa!" je zapisal eden od njih, drugi pa dodal: "In sedaj je vse še boljše! Odlična ekipa očeta in sina!" Tretji pa je zapisal: "Kako lepo je tako videti očeta in sina! Zaradi tega življenje deluje nekoliko bolj gotovo, glede na vse neumnosti, ki se dogajajo po svetu v teh dneh. Hvala vama za žarek upanja!"

'Vse najboljše človeku, ki je bil vedno moj junak'

Ralf je 30. junija dopolnil 50 let, s skupno fotografijo pa se mu je poklonil tudi David, ki je ob njej dodal čustveni zapis: "Vse najboljše za 50. rojstni dan človeku, ki je bil vedno moj junak, moj vodnik in vse ostalo. Na tvojo neverjetno modrost, neskončne šale in ljubezen, ki jo tako brezpogojno daješ. Na zdravje na 50 čudovitih let, oče, in na naslednjih 50 (če ne še več!)!"

Oče in sin na fotografiji nasmejana zreta v objektiv, oba pa v roki držita kozarca. V ozadju je videti še druge ljudi, mnogi oboževalci nekdanjega dirkača pa so tako sklepali, da je abrahamovec praznoval v družbi družinskih članov in prijateljev.