Ralf Schumacher se je poročil s 14 let mlajšim partnerjem

Nekdanji vrhunski dirkač formule 1 Ralf Schumacher, ki je v svoji karieri osvojil šest zmag za moštvi Williams in Jordan, je ponovno v središču svetovnih medijev. Tokrat ne zaradi hitrih krogov na stezi, temveč zaradi prelomnega osebnega dogodka. Brat legendarnega Michaela Schumacherja se je namreč poročil.
49-letnik, ki je pred nekaj manj kot dvema letoma javno priznal, da je gej, se je skupaj s svojim partnerjem Etiennom Bousquet-Cassagneom poročil v idiličnem Saint-Tropezu. Na dogodku je bil prisoten tudi njegov sin David Schumacher, ki je očetu ob strani stal kot njegova poročna priča. To je Ralfu izjemno veliko pomenilo, saj je 22-letnik priznal, da je neizmerno srečen zanj, obenem pa mu je s tem tudi jasno pokazal, da ga podpira. Javnost je močno presenetila tudi javna čestitka njegove nekdanje žene Core Schumacher, s katero sta bila poročena trinajst let in se leta 2015 razšla po dolgi in občasno celo sovražni javni ločitveni vojni.
Je pa načrtovanje poroke minilo v nekoliko napetem vzdušju, saj se je Etienne v tem času odločil za estetski poseg. Podjetnik se je odločil za korenit poseg na obrazu, kar je Ralfa močno vznemirilo. Strah pred bolnišnicami je za mlajšega Schumacherja izjemno oseben, saj ga vsakršni medicinski posegi spominjajo na težke trenutke in tragedije v njegovi družini. Etienne je kljub Ralfovemu nestrinjanju vztrajal pri posegu, češ da je bila to njegova dolgoletna želja in način za dvig samozavesti pred velikim dogodkom.