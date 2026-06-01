Ralf Schumacher se je poročil s 14 let mlajšim partnerjem

49-letnik, ki je pred nekaj manj kot dvema letoma javno priznal, da je gej, se je skupaj s svojim partnerjem Etiennom Bousquet-Cassagneom poročil v idiličnem Saint-Tropezu. Na dogodku je bil prisoten tudi njegov sin David Schumacher, ki je očetu ob strani stal kot njegova poročna priča. To je Ralfu izjemno veliko pomenilo, saj je 22-letnik priznal, da je neizmerno srečen zanj, obenem pa mu je s tem tudi jasno pokazal, da ga podpira. Javnost je močno presenetila tudi javna čestitka njegove nekdanje žene Core Schumacher, s katero sta bila poročena trinajst let in se leta 2015 razšla po dolgi in občasno celo sovražni javni ločitveni vojni.