Ralfu Schumacherju pogum za razkritje spolne usmerjenosti vlil sin

Nekaj ur prej je Ralf v svoji Instagram zgodbi proslavil zmago svojega 22-letnega sina Davida na dirki ADAC GT Masters na Nürburgringu. Da je njegov profil na Instagramu zvečer postal precej bolj oseben pa očitno, ni naključje. Uspeh sina Davida namreč daje Ralfu Schumacherju pogum. Za Sport1 je razložil izbran čas javne oznanitve, da je homoseksualec. "V nedeljo je moj sin David ponovil zmago na GT Mastersu iz prejšnjega dne. To je bil največji uspeh v njegovi dosedanji motošportni karieri. Mislil sem si, da bi bilo to dobro priložnost zame."

Dvojni udar sina na mitološkem mestu, kjer je njegov oče zmagal v Formuli 1 leta 2003, je Ralfa na koncu odločilno spodbudil, da je naredil velik korak naprej. "To ni bila novica za družino in bližnje prijatelje, za to so vedeli že dolgo. Toda do zdaj je bilo vpletenih že veliko ljudi, zato sem si želel novico razkriti sam."