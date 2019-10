Ikona modnega sveta, ameriški oblikovalec Ralph Lauren, je zasijal na velikem platnu. Kako je 80-letnik uresničil svoje sanje in se iz prodajalca kravat prevelil v guruja, ki je zgradil multimilijardni imperij, so si v težko pričakovanem dokumentarcu prvi ogledali njegovi zvezdniški prijatelji in sodelavci – Bruce Springsteen, Michael J. Fox, Donna Karan in Vera Wang.