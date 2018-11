Ralph Lauren: prvi ameriški modni oblikovalec, ki bo povišan v viteza

Ralph je leta 1967 ustanovil podjetje Ralph Lauren, ocena njegovega premoženja pa se giblje pri sedmih milijardah evrov. Britanska diplomacija navaja, da se bo oblikovalec pridružil izbrani skupini ameriških državljanov, ki so bili povišani v viteze. Pred njim so to čast doživeli tudi nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan, poslovni gigant Michael Bloomberg in filmski režiser Steven Spielberg. Sodeč po izjavah britanske diplomacije bo 79-letnik postal častni viteški poveljnik najprestižnejšega reda britanskega imperija.

Anthony Philipson, britanski svetovalec v New Yorku, je razložil, s čim si je oblikovalec zaslužil takšno čast: ''V svoji bogati karieri in delovanju v modi, poslu in filantropiji je gospod Lauren igral ključno vlogo v čezatlantskem kulturnem in gospodarskem povezovanju. Kot oblikovalec in vizionar podjetja Ralph Lauren je bil gospod Lauren vodilni v globalni modni industriji in ameriškem modnem stilu več kot polovico stoletja. Njegovi prispevki v filantropiji, še posebej na področjih, ki zadevajo raziskave o rakavih obolenjih in zdravljenju tako v ZDA kot Veliki Britaniji, so prinesli veliko pozitivnega za vse ljudi na svetu.''

Povišanje v častnega viteškega poveljnika pa ni prvo častno odlikovanje, ki ga bo priznani modni oblikovalec prejel: v preteklosti je bil med drugim odlikovan v viteza legije časti in s ključem do mesta New York.