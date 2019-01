Rami Malek ima brata dvojčka Samija

Rami in Sami Malek sta brata dvojčka, ki sta se rodila s štiriminutnim razmikom.

Čeprav se zdi, da bi se lahko 37-letni Rami Malekspoprijel s katero koli vlogo, pa je glede zasebnega življenja precej bolj zadržan, a se je zdaj izvedelo, da ima brata, enojajčnega dvojčka. Rami in Sami sta se rodila samo štiri minute narazen. Medtem ko je Ramiju uspelo v Hollywoodu, je Sami izbral kariero učitelja.

Leta 2015 je Rami priznal, da"si nista več tako podobna kot včasih", ko sta zašla v številne težave. Povedal je, da je nekoč recitiral grško tragedijo namesto brata, ki se jo je moral naučiti pri enem od predmetov, da je dobil solidno oceno, profesor pa se je čudil, od kod mu ta talent.

Očitno je Rami že v mladosti kazal nadarjenost za igranje, kar je kasneje tlakovalo njegovo igralsko pot, tako v seriji Mr. Robotkot tudi v filmu Bohemian Rhapsody, za katerega je prejel zlati globus za najboljšo vlogo, napovedujejo pa mu tudi nominacijo za oskarja in tudi to, da bo kipec dejansko prejel.

Film je prinesel že okoli 700 milijonov evrov dobička in je postal najbolj dobičkonosen biografski film do zdaj. Zanimivo pa je, da je Rami med snemanjem filma srečal svoje novo dekle, in sicer Lucy Boynton, ki je zaigrala Mercuryjevo Mary Austin.