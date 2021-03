Rami Malek je Bilsonovo prosil, da izbriše njuno srednješolsko fotografijo

''Objavila sem spomin na najin šolski izlet v New York. Slika je nastala na Broadwayju, bila sva videti superpiflarja, to je najbolj butasta slika obeh,'' je dejala igralka o sliki, ki jo je delila leta 2019, ter dodala:''Objavila sem jo, ker mislim, da je smešna in menim, da je pomembno, da se lahko norčujemo sami iz sebe, on je imel na sebi zlato verižico in jaz sem ga o tem pod sliko tudi povprašala. Kakorkoli, šalila sem se, bila sva dobra prijatelja.''

Takrat je uvidela, da njuno prijateljstvo morda več ni tako trdno, kot je bilo nekoč, saj jo je kmalu po objavi kontaktiral in jo zaprosil, da sliko takoj umakne. 39-letnica je povzela njegovo neposredno sporočilo:''Ni napisal: 'Hej, kako si?' Temveč je takoj prešel na stvar in dejal: 'Bil bi vesel, če bi fotografijo odstranila. Sem oseba, ki zasebne stvari raje zadrži zase.'''