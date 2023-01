Rami Malek v dogovorih za upodobitev zvezdnika nemega filma Busterja Keatona

Zvezdnik bi v seriji upodobil igralca, ki je živel med letoma 1895 in 1966, in poleg Charlieja Chaplina velja za enega najvidnejših zvezd nemega filma. Že kot otrok je nastopal s svojimi starši, ki so bili potujoči igralci, dokler se ni v 20. letih minulega stoletja začel ukvarjati s filmom. V svoji karieri je sodeloval z uspešnimi ustvarjalci in direktorji, kot so Douglas Fairbanks, Joseph M. Schenck in Edward F. Cline. Znan je predvsem po izvajanju pretiranih kaskaderskih vložkov in mojstrstvu v t. i. fizični komediji, ki jo je obvladal z mrtvo obrazno mimiko.