Na snemanju filma spoznal novo dekle, ga lahko kaj ustavi na poti do oskarja?

Igralec Rami Malek za film Bohemian Rhapsody upravičeno žanje uspeh svojega življenja. Po prejetem zlatem globusu za vlogo Freddieja Mercuryja je zdaj nominiran za britansko bafto, zagotovo pa bo nominiran tudi za oskarja, ki ga, praktično rečeno, že ima v žepu.

Zanimivo je, da je podobno sramežljiv in tudi zelo zadržan, ko gre za njegovo zasebnost, podobno kot je bil Mercury, ki ga je tako uspešno upodobil na velikem platnu. Oktobra je hotela z njim oboževalka posneti posnetek, a je privolil samo v fotografijo, hkrati pa se ni strinjal s tem, da ga nekdo, ne da bi ga prej vprašal, posname brez dovoljenja. Nerodni posnetek je postal viralen, sam pa meni, da je to vsiljivo in da želi ohraniti svojo zasebnost. Priznal je tudi, da ni najbolj sproščen, ko gre za pojavljanje in objavljanje koščkov sebe na družbenih omrežjih.

Leta 2016 je kot prvi nebelec po skoraj 20 letih prejel emmyja za serijo Mr. Robot,med snemanjem biografije o Queenih pa se je potihem razšel s soigralko iz omenjene serije Portio Doubleday. Zbližal se je namreč z Lucy Boynton, ki je v filmu zaigrala Mercuryjevo ljubezen Mary Austin.

Rami je menda nad njo navdušen in 24-letnico ves čas obiskuje v Londonu, ob prejemu zlatega globusa se ji sicer ni zahvalil, jo je pa poljubil na Foxovi zabavi in tako potrdil, da sta skupaj. Malek se zaveda, da je njegove relativne anonimnosti zdaj nepreklicno konec, če pa bo, kar je zelo verjetno, dobil tudi oskarja, bo vstopil v elitno družbo prejemnikov oskarjev. Samo želimo si lahko, da bo tudi potem zaigral v kakšnem tako dobrem filmu, kot je pričujoči.