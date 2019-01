Ramsay krepko 'zakuhal' ob izzivu 'vročih' perutničk

Serija Hot Ones na YouTubu poteka že okoli štiri leta. Voditelj Sean Evans slovi po tem, da postavlja zanimiva vprašanja, gostil pa je že številne zvezdniške goste od Charlize Theron, Jeffa Goldbluma,pa doSteve-O-ja, Tyre Banks, Johna Mayerja, Coolioja, Care DelevingneinNatalie Portman.

Osmo sezono oddaje "z vročimi vprašanji in še bolj vročimi perutničkami", je tako na dolgoletno željo oboževalcev in tudi ustvarjalcev odprl svetovno priznani šef Gordon Ramsay. Ta velja za enega najbolj znanih televizijskih kuharjev, ki ima na ducate restavracij po vsem svetu, številne kuharske knjige, sedem uspešnih televizijskih šovov in še marsikaj.

Cilj v oddaji je priti do konca, saj Sean med pogovorom z gosti konzumira perutničke, od katerih je vsaka naslednja natrta z bolj pekočo omako. A kako se je pri tem držal Ramsay, ki očitno ni najbolj domač, ko gre za pikantno hrano?

Že takoj na začetku je Ramsay skritiziral, da so perutničke nekoliko prepečene, da se zdi,"kot bi imel v ustih jeb**o vrečo peska".

Vseeno pa se z vsem srcem vrgel v izziv, v katerega so ga prepričali tudi njegovi štirje otroci, hkrati pa je imel s seboj polno pomagal, s katerimi je gasil pekoča usta. "Sranje, hudiča, tole zdaj prihaja skozi. Sranje! Dobesedno jočem. Tole je zares pekoče," so bili njegovi komentarji, ko je med grižljaji lovil sapo in skušal na različne načine umiriti razdražen in pekoč občutek v ustih in na ustnicah.