Randy Spelling: Če ne bi zapustil Hollywooda, bi bil zdaj mrtev

Randy Spelling je po nekaj letih spregovoril o razlogih, zakaj je zapustil Hollywood in posledično opustil igralski poklic. Sin pokojnega producenta Aarona Spellinga , ki je bil eden največjih v televizijski branži, je celo življenje čutil izjemen pritisk. ''Moj oče je bil legenda tega posla,'' je povedal ameriškim medijem in s tem pojasnil, da se z ustvarjalcem serij, kot so Beverly Hills 90210, Čarlijevi angelčki, Dinastija, Merlose place in Ladja zaljubljencev , ni želel primerjati.

42-letnik je povedal: ''Mislim, da sem si sam naložil to breme ... Da moram postati nekaj velikega in da ta veličina pride s tem, da zaslovim kot producent ali pa kot igralec. Potem sem ugotovil, da moram najti svojo pot, če ne me bo pritisk ubil.'' Zato je poiskal poklic v sferi, ki je oddaljena od tistega, kar sta počela njegov pokojni oče in sestra Tori Spelling . Postal je življenjski trener.

Randy je srečno poročen in je oče dveh deklic. Z družino živi v zvezni državi Oregon, njegovo življenje pa je popolnoma drugačno od tistega, ki ga je živel med odraščanjem v največji hiši v losangeleškem okrožju. Družinski dvorec s 123 sobanami so za nekaj manj kot sto milijonov evrov prodali leta 2019.

Randy in 5 let starejša sestra, zvezdnica serije Beverly Hills 90210.

Nekdanji igralec, ki je na lastni koži doživel prekletstvo slavnega priimka, je hrbet Hollywoodu pokazal po očetovi smrti leta 2006. Takrat se je po nekajletnem boju z odvisnostjo napotil v kliniko za odvajanje:''Takrat sem se trudil, da bi zapolnil praznino in začel zlorabljati prepovedane substance ter se tako znašel v peklu odvisnosti. Zato sem pričel z zdravljenjem. Takrat sem si rekel, da je to moja druga priložnost in se vprašal o tem, kaj me veseli in kaj me osrečuje. Odgovori so mi pokazali pot do novega življenja.''

Prijatelj mu je nato predstavil poklic življenjskega trenerja in motivatorja in ker ima rad delo z ljudmi je na tem področju postajal vse uspešnejši, sedaj pa je za njim že 13 let kariere. ''Okusil sem že obe strani medalje, od tega, da sem v otroštvu imel vse, pa do tega, da me je skrbelo, kako bom poskrbel za svojo družino. Sedaj lahko z gotovostjo trdim, da sreča ne pride z denarjem.''