Rap izvajalec priznal, da je gej: Želim spremeniti hip hop skupnost

Ameriški pevec in rap izvajalec Lil Nas X je na svojem Twitter profilu ob koncu 'meseca ponosa' (Pride Month op. p.) objavil svojo novo pesem C7osure, kjer je oboževalce med drugim opozoril, naj bodo pozorni na besedilo pesmi in na koncu zapisa dodal mavrični emotikon. Z besedilom skladbe ''to moram narediti, ne smem obžalovati, ko bom starejši,'' je med oboževalce zasejal dvom, kaj je želel s tem sporočiti. Nekateri so bili takoj prepričani, da je to njegove priznanje homoseksualnosti, spet drugi niso želeli takoj soditi.