Rap legenda DMX še vedno v komi

"DMX je trenutno še vedno priklopljen na aparate, ki ga ohranjajo pri življenju in je v komi. Pojavljajo se razne govorice o njegovem zdravstvenem stanju, ki niso nikomur v pomoč in niso produktivne. Zdravniki bodo opravili testiranja njegovih možganskih funkcij, skupaj z družino pa se bodo odločili, kako bo potekalo nadaljnje zdravljenje," je povedal Rifkind.

Obiskali so ga člani njegove družine, Rifkind pa je dodal, da vsi cenijo dobre želje, ki jih oboževalci in drugi namenjajo v podporo družini in raperjevemu okrevanju. Pred dnevi se je v izjavi za javnost odzvala tudi zvezdnikova družina. Zapisali so, da cenijo dobre želje in molitve, ki jim jih namenjajo, hkrati pa prosijo za zasebnost v teh težkih trenutkih.