Raper 50 Cent vložil tožbo proti plastični kirurginji zaradi uporabe fotografije

Fotografijo je Angela poleg objave na svojem Instagramu uporabila v članku o operaciji za povečanje penisa. "V več kot dveh letih, odkar je bila fotografija posneta, je uporabljala Jacksonovo podobo in ime za namene oglaševanja v medijih in na računih družbenih medijev," je zapisano v tožbi. "Jackson ni nikoli privolil, da se njegova podoba, fotografija in ime uporabljajo na ta način," so še dodali glasbenikovi odvetniki, ki trdijo, da se je zvezdnik z direktorico slikal, ker je mislil, da je njegova oboževalka. Ekipa centra je poskusila tožbo zavrniti, Koganova pa trdi, da je zvezdnik dovolil objavo. Sodišče je tožbo zavrnilo.

Objava fotografije je po besedah odvetnikov 50 Centu povzročila veliko škode, saj so ljudje sedaj prepričani, da se je tudi sam odločil za takšno operacijo. "Objava je Jacksona izpostavila posmehu, povzročila znatno škodo njegovemu poklicnemu in osebnemu ugledu ter kršila njegovo pravico do nadzora nad svojim imenom in podobo," so zapisali. Raper zato zahteva denarno odškodnino.