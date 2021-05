Raper A$AP Rocky o Rihanni: Ona je ljubezen mojega življenja

Raper A$AP Rocky je potrdil, da sta s pevko Rihanno v ljubezenskem razmerju. Po več mesecih govoric in ugibanj o tem, ali sta znova par ali ne, je Rocky dejal, da je ona ljubezen njegovega življenja in da je prava zanj. Glasbenika so začeli romantično povezovati že leta 2013, ko je Rocky nastopil na Rihannini svetovni turneji Diamonds World Tour, od takrat pa sta zvezo že večkrat prekinila in začela znova.

V najnovejšem intervjuju je raper A$AP Rocky pevko Rihanno opisal kot ljubezen svojega življenja in tako potrdil, da sta par. "Ona prekaša milijone drugih. Ko veš, pač veš. Ona je tista prava," je dejal 32-letnik. Razložil je še, da se zelo izogibata medijski pozornosti in skrivata pred fotografskimi objektivi paparacev. V pogovoru za revijo GQ je povedal tudi, da s pevko pripravljata novo glasbo. icon-expand A$AP Rocky in Rihanna FOTO: Profimedia Rocky je razkril, da je že lansko poletje posnel nekaj pesmi za svoj prihajajoč album All Smiles, ko sta z Rihanno potovala po Združenih državah. Njun avtobus je bil popolnoma opremljen s snemalno opremo, ki jo je lahko uporabljal ves čas potovanja. "Vse je v evoluciji," je dejal Rocky o svojem novem albumu. "Če bi še zmeraj delal enako glasbo z enakim zvokom in enakimi vizualnimi efekti kot pred leti–v čem bi bila poanta? To si že naredil. To lahko že poslušaš," je še povedal. PREBERI ŠE Rihanna po razhodu z milijarderjem v razmerju z ameriškim raperjem Priznal je, da je vse ideje za novo glasbo delil z Rihanno, vendar ni želel komentirati, ali bo na albumu tudi zapela. O njenem vplivu na njegovo glasbo je dejal: "Menim, da je pomembno, da imaš nekoga, s komer lahko deliš vse te kreativne sokove in ideje." Povedal je tudi, da je njegova zveza z Rihanno navdih za album, ki ga je sam poimenoval kar 'ljubezenska zveza v getu'. Za nov glasbeni izdelek pa pravi, da je zrelejši od prejšnjega. Newyorčan je v enem izmed prejšnjih intervjujev za isto revijo že razkril, da je Rihanna sodelovala pri nastanku njegovega novega albuma, pridružil pa se mu je tudi pevec Morrissey.