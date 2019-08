Raper ASAP Rocky spoznan za krivega

30-letni raper ASAP Rocky, katerega pravo ime jeRakim Mayers, je bil spoznan za krivega za napad na 19-letnika na Švedskem.

ASAP Rocky je bil po napadu, ki se je zgodil konec junija, skoraj mesec dni v priporu, nato pa so ga pred razsodbo izpustili. Tudi njegova kolega Bladimir Corniel in David Rispers sta bila spoznala za kriva za isti napad.

Sodišče je odločilo, da Rockyjev prekršen ni tako velik, da bi mu odredili zaporno kazen, zato je dobil dvoletno pogojno zaporno kazen in prav tako njegova kolega.

Trojica, ASAP Rocky in njegova kolega, so v zagovor dejali, da je šlo za samoobrambo in da so zgolj branili pred dvema moškima, ki sta jim sledila.

Sodišče je dejalo, da trojica ni bila v položaju, ki bi opravičil njihovo samoobrambo. V razsodbi je sodišče zapisalo, da so se na žrtev spravili s pestmi in brcami, ko je ta ležala na tleh: "Zvezdnik je žrtev pahnil na tla in stopil na njegovo roko.''

Sodišče je dejalo, da mora zvezdnik žrtvi napada, 19-letnemu beguncu, plačati odškodnino zaradi kršitev njegove integritete, bolečino in trpljenje. Med tridnevnim sojenjem, ki je potekalo na začetku avgusta, niso zbrali dovolj dokazov, da bi lahko koga med pretepom obtožili uporabe steklenice, ki je bila ključni dokaz na tridnevnem sojenju.