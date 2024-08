Raper Bad Bunny bo zaigral ob Austinu Butlerju in Zoe Kravitz. Za filmom, ki bo posnet po knjižni predlogi ameriškega avtorja Charlieja Hustona, po pisanju nemške tiskovne agencije stoji studio Sony Pictures. Zgodba pripoveduje o nekdanjem igralcu bejzbola (Butler), ki se nevede vplete v newyorško podzemlje 90. let minulega stoletja in se mora boriti za preživetje. O vlogi Bad Bunnyja zaenkrat ni znanega še nič.