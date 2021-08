Raper DaBaby se opravičuje za svoje homofobne izjave

Raper DaBaby je na odru festivala Rolling Loud Miami izrekel besede, ki so razburile številne pripadnike LGBTQ-skupnosti. Med nastopom je namreč dejal, naj dvignejo svetilke telefonov vsi, ki nimajo HIV-a, aidsa ali katere koli druge spolne bolezni, poleg tega pa namignil še, naj s telefoni zasvetijo vsi tisti moški, ki niso imeli spolnega odnosa z drugim moškim.

29-letnik je kasneje dejal, da je s tem želel opozoriti na problematiko bolezni, nato pa se je opravičil in zapisal, da ima vsakdo, ki živi s tako boleznijo, pravico biti užaljen. "Kljub temu, da s tem nisem želel nikogar užaliti, se za izrečeno opravičujem," je sporočil svojim sledilcem.

Dua Lipa in DaBaby.

Na izrečene besede se je z objavo na Instagramu odzvala tudi pevka Dua Lipa, ki je skupaj z raperjem ustvarila uspešnico Levitating: "Presenečena in zgrožena sem nad DaBabyjevemi besedami. V njih ne prepoznam človeka, s katerim sem sodelovala. Vem, da se moji oboževalci zavedajo, kje leži moje srce ter da stoodstotno podpiram LGBTQ-skupnost. Stopiti moramo skupaj ter se boriti proti stigmi in ignoranci, ki obkrožata spolno prenosljive bolezni." DaBaby je zaradi izrečenih besed že izgubil mesto na zaključku glasbenega festivala Lollapalooza v Chicagu, njegova dejanja pa sta obsodila tudi glasbeni legendi Elton John in Madonna, oba velika borca za LGBTQ-skupnost.