Raper DDG: 'Nosečnost Halle Bailey ni bila načrtovana'

Halle Bailey in raper Darryl Dwayne Granberry, znan po imenu DDG, sta se decembra razveselila svojega prvega otroka. Novico o nosečnosti sta vse do poroda skrivala pred javnostjo in nista popustila niti pod pritiskom govoric, ki so namigovali na to, da pričakujeta otroka. Nekaj mesecev kasneje je o starševstvu iskreno spregovoril tudi 26-letnik in priznal, da nosečnosti nista načrtovala.