Raper Diddy obtožen skupinskega posilstva in trgovine z ljudmi

Ameriški raper Diddy se sooča z novimi obtožbami spolnega napada, kar je v manj kot enem mesecu že četrta civilna tožba zoper njega. Zvezdnik je vse obtožbe v izjavi za javnost, ki jo je objavil na Instagramu, zanikal.

Sean Combs, znan pod umetniškim imenom Diddy, je s Harvejem Pierrom, nekdanjim predsednikom njegovega podjetja Bad Boy Entertainment, in s tretjim neimenovanim posameznikom obtožen trgovine z ljudmi za spolne namene ter skupinskega posilstva.

icon-expand Diddy vse obtožbe zanika. FOTO: AP

Ženska, ki je vložila tožbo na zveznem sodišču v New Yorku, je v njej identificirana pod izmišljenim imenom Jane Doe. Trdi, da se je spolni napad zgodil leta 2003, ko je bila stara 17 let, Combs pa 34 let. Kot obtožence imenuje Combsa, Pierra, Daddy's House Recordings in Boy Entertainment. V tožbi navaja, da je zaradi domnevnega spolnega napada "utrpela veliko čustveno stisko in občutek sramu, ki 20 let pestita njeno življenje in osebne odnose", za kar zahteva nedoločeno denarno odškodnino.

Odvetnik tožnice Douglas Wigdor je v izjavi za javnost dejal, da so "obtoženci izrabili ranljivo srednješolsko najstnico kot del sheme trgovine z drogami, ki je vključevala rokovanje z mamili in alkoholom ter prevoz z zasebnim letalom v New York, kjer so jo trije obtoženci skupinsko posilili v studiu gospoda Combsa". Pojasnil je, da ni presenetljivo, da je "pokvarjenost teh gnusnih dejanj" njegovo stranko zaznamovala za vse življenje. Dodal je, da se je Jane Doe odločila za tožbo, ker so ji Casandra Ventura in dve drugi ženski, ki sta prejšnji mesec vložili tožbo zoper Combsa zaradi domnevne spolne zlorabe, dale samozavest, da tudi ona pove svojo zgodbo. Casandra Ventura je nekdanje dekle Diddyja, ki je prejšnji mesec zoper raperja vložila tožbo, v kateri je navedla, da jo je zvezdnik posilil, z njo trgoval za spolne usluge in jo pretepal. Zapisala je tudi, da je imel Combs pogoste nenadzorovane napade jeze in da je nekoč uničil avto Kida Cudija, ker je želel z njo na zmenek. Zadeva je bila rešena že dan po vložitvi tožbe, saj je Cassie z Diddyjem dosegla poravnavo.