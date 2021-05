Raper Diddy obuja spomine na zvezo z Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je zadnjih nekaj tednov v središču pozornosti javnosti in nekdanjih partnerjev. Po tem, ko se je razšla z zaročencem Alexom Rodriguezom, zadnje čase veliko časa preživi z Benom Affleckom, s katerim je bila pred leti prav tako zaročena. A Affleck ni edini nekdanji pevkin partner, ki ji posveča pozornost. Z objavo na družbenem omrežju se je njune zveze zdaj spomnil še raper Diddy.

51-letna Jennifer Lopez je po tem, ko znova preživlja veliko časa z nekdanjim zaročencem Benom Affleckom, pozornost vzbudila pri še enem bivšem fantu. Raper in glasbeni mogul Sean Diddy Combs, s katerim sta bila v razmerju od septembra 1999 do februarja 2001, je na družbenem omrežju objavil njuno skupno fotografijo.

icon-expand Jennifer Lopez in Sean Combs FOTO: Profimedia

Diddy je pod fotografijo, na kateri se z Jennifer držita za roke, na kratko zapisal samo kratico, ki pomeni, da se spominja preteklosti. Objava je seveda dvignila veliko prahu, pod njo pa so se kaj kmalu znašli komentarji, da Diddy Jennifer skuša speljati Benu. "Pojdi po svoje dekle, brat! Tvoja je," je Diddyjevo fotografijo komentiral DJ Holiday. Spet nekdo drug je zapisal: "Adijo, Ben." Nekateri sledilci so v komentarjih namignili tudi na to, da Diddy želi premešati štrene med Benom in Jennifer.

Lopezova je isto leto, ko se je razšla z raperjem, spoznala Afflecka, s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Gigli. Njuna zveza je bila zelo odmevna v medijih, paparaci pa so ju spremljali na vsakem koraku. Prav prevelika medijska pozornost naj bi predstavljala enega izmed razlogov za njun razhod, Lopezova pa je posnela tudi videospot za pesemJenny from the Block, ki prikazuje njeno življenje v času, ko je bila zaročena z oskarjevcem. Skoraj dve desetletji in nekaj zvez pozneje sta J. Lo in Ben Affleck obudila svoje prijateljstvo, a zveze še nista javno potrdila. Pred tremi tedni sta se skupaj odpravila v Montano, pred kratkim pa sta nekaj skupnega časa preživela v njeni vili v Miamiju. Lopezova je bila tam službeno, pridružil pa se ji je tudi Affleck.

Čeprav viri blizu para pravijo, da je Lopezova vedno gojila globoka čustva do Afflecka, pa je znano, da je bila zelo naklonjena tudi Diddyju. Ta je leta 2014 komentiral njeno telo v videospotu za pesem Booty:"Njeno telo je umetnina." Lopezova je bila bolj diplomatska in na njegov komentar dejala: "Lepo od njega, da me podpira po vseh teh letih, med nama pa je še zmeraj veliko obojestranskega spoštovanja, občudovanja in ljubezni."