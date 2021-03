Raper Diddy znova odprl vrata šole v Bronxu

Sean Diddy Combs je znova odprl vrata šoli, ki se imenuje Capital Prep Bronx Charter School. Z veseljem je sporočil, da bo po daljšem času znova na voljo pouk v živo ter inštrukcije, ki se bodo s pomočjo učiteljev odvijale v prostorih šole. "Naši učenci in učitelji so se z odliko prilagodili učenju na daljavo. Ponosen sem na vztrajnost in njihovo moč, pa vendar sem še bolj vznemirjen ob misli, da se vsi skupaj končno vračajo v učilnice," je za ameriške medije povedal glasbeni mogotec.

"Naša prioriteta je vedno bil načrt, kako otroke spraviti v šolo, kjer bodo deležni predavanj v živo. Naši otroci morajo biti v šolah, seveda varno, ob tem pa pridobiti vse znanje, ki se je izmuznilo v času pandemije, covid-19 je na naše skupnosti močno vplival,"je povedal Perry in dodal:"Naš učni načrt in urnik je takšen, kot bi ga učenci doživeli pred zaprtjem, torej vsebuje vse temeljne predmete, kot tudi svetovanje, obšolske dejavnost ter dostop do športnih aktivnosti."Šola se nahaja v Bronxu in že sprejema bodoče šolarje, ki bi se želeli pridružiti v naslednjem šolskem letu. Combs in Perry pa skupaj sodelujeta tudi na drugih lokacijah, kot sta Bridgeport in Harlem.