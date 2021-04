Raper DMX po srčnem napadu v kritičnem stanju

50-letni raper, ikona hip hopa, se trenutno nahaja v bolnišnici, njegovi odvetniki so sporočili, da ga pri življenju ohranjajo s pomočjo aparatov. Po srčnem infarktu je v izredno slabem stanju, številni zvezdniški kolegi pa so mu že poslali dobre misli.

Earl Simmons, ki v glasbenem svetu deluje pod imenom DMX, je doživel srčni napad in je bil zato nemudoma hospitaliziran. Sedaj se nahaja v bolnišnici White Plains v Westchesteru, nedaleč od New Yorka, informacijo pa so potrdili tudi njegovi odvetniki. V bolnišnici so ga sprejeli v petek ob 23. uri po lokalnem času. Po tem, ko so ga prepeljali iz domovanja, ki se nahaja v bližini zdravstvene ustanove, so mu nudili ustrezno oskrbo, glasbenik pa diha s pomočjo ventilatorja.

icon-expand DMX se je rodil 18. decembra 1970 v kraju Mount Vernon. FOTO: Profimedia

''Ni videti dobro,'' je dejal eden od zaskrbljenih odvetnikov. Murray Richman je pojasnil tudi, da so se vmes pojavile govorice o tem, da so DMX-a že odklopili od aparatov, vendar je to takoj zanikal. Raper je v težkih časih obkrožen s prijatelji in družino, odvetnik Richman je dejal, da se v bolnišnici zbirajo njegovi podporniki. Ob njem je zagotovo njegova prva žena ter nekateri od njegovih petnajstih otrok.

Odvetnik za ameriške medije ni želel potrditi, da je srčni napad posledica predoziranja s prepovedanimi substancami. Razlog in ostale okoliščine torej zaenkrat ostajajo neznanka.

Legendarnemu raperju, ki je pred približno dvema desetletjema navduševal s hiti, kot sta Ruff Ryders' Anthem inWhere the Hood At? so v teh težkih trenutkih zapise na družabnih omrežjih namenili tudi glasbeni kolegi in druga zvezdniška imena. Prvi se je oglasil Ja Rule, ki je na Twitterju zapisal, da moli zanj, pa tudi Missy Elliot, LL Cool J, Rick Ross, Viola Davis, Gabrielle Unionin drugi.