Raper Dr. Dre dopustuje na Hrvaškem: tedenski najem jahte vrtoglavih 550 tisoč evrov

Ameriški raper je na Hrvaško prišel na jahti Naia, ki je dolga kar 76 metrov. Prav to jahto je Dr. Dre že nekajkrat najel in z njo potoval po najlepših zalivih sveta. Tokrat si je za svojo poletno destinacijo izbral naše južne sosede.

Dr. Dre

Dr. Dre je na Hrvaško prispel na jahti Naia, ki ima osem kabin za 12 gostov, za goste pa skrbi kar 22 članov posadke. Čeprav je želel k našim južnim sosedom priti tiho in brez zvezdniškega pompa, mu to ni uspelo, saj so po družbenih omrežjih že zaokrožile objave, kako se zabava in kako velika je v resnici jahta, na kateri biva.

Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je razvidno, da se 57-letnik odlično zabava ob hrani iz žara in bogati ponudbi drugih dobrot. Najem jahte Naia stane 550 tisoč evrov na teden. Luksuzno plovilo je bilo zgrajeno leta 2011, sama gradnja jahte pa je stara vrtoglavih 50 milijonov evrov. Jahta ima poleg osmih spalnic še helidrom, dvigalo, jacuzzi, telovadnico, razkošni apartma s panoramskim pogledom in knjižnico.

Z raperjem je na jahti tudi njegov 25-letni sin Truice Young, njemu pa se je pridružilo njegovo dekle Sofija. Oba 25-letnika se na svojem profilu na Instagramu rada pohvalita s čudovitimi lokacijami, ki so si jih ogledali na Hrvaškem. Med drugim so obiskali Pulo, Slapove Krke v Dalmaciji, Split, Korčulo in Dubrovnik.