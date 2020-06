Raper Dr. Dre se ločuje po 24 letih zakona

Žena glasbenika Dr. Dreja je po skoraj četrt stoletja zakona vložila zahtevek za ločitev. Par ima tudi dva otroka, sina Truicea ter hčer Truly. Pred poroko, ki se je zgodila leta 1996, predporočne pogodbe nista podpisala. Ženi Nicole bi tako lahko po razvezi pripadalo kar 700 milijonov evrov.

Dr. Dre, rojen kot Andre Romelle Young, inNicole Young sta bila poročena kar 24 let. To je tudi glasbenikov edini zakon, Nicole pa je bila prej že poročena, in sicer z nekdanjim igralcem lige NBA Sedaleom Threattom. Par se je poročil leta 1996, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka. 23-letni Truice in 19-letna Truly imata še štiri polbrate in polsestre, ki so se Dreju rodili v preteklih zvezah.

Dr. Dre in Nicole sta bila poročena skoraj četrt stoletja.

Po poročanju spletne strani TMZ par pred poroko ni podpisal nobene predporočne pogodbe, zato je velika verjetnost, da bo moral slavni glasbenik in producent ženi izplačati kar 700 milijonov evrov. Raperjeva preteklost in odnosi z ženskami so pogosto dvigovali prah, leta 2015 pa se je celo opravičil vsem ženskam, ki jih je kakorkoli prizadel. Krožile so namreč govorice, da je bil do predstavnic nežnejšega spola pogosto grob in nasilen. Obtožili so ga, da je grobo ravnal z nekdanjimi partnericami ter kolegicami, nasilje so mu očitale nekdanje dekle Michel’le, novinarkaDee Barnes ter glasbenica, s katero si je delil založbo, Tairrie B. Prior.

