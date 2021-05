Raper Drake je za zasebno zabavo najel stadion s 70.000 sedeži

Glasbenik iz Toronta je po prejemu prestižne nagrade želel praznovati v stilu. Po podelitvi Billboardovih nagrad, ki je potekala v živo v losangeleškem Microsoft Theatru , se je Drake s spremstvom odpravil na zasebno zabavo. To si je priredil kar sam, zanjo pa zakupil SoFi stadion, kjer domujeta ekipi ameriškega nogometa Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers .

Da je bila zabava res posebna, so se lahko prepričali vsi, ki so pogledali fotografije, ki so jih na družbenih omrežjih delili tako Drake kot povabljenci. Drake je ob neki fotografiji zapisal: "Nikoli ne pokaži niti trzljaja jeze. Ne povej ničesar. Zasluži si spoštovanje ljudi z dejanji, ne besedami. Spoštuj člane svoje biološke družine. Hazarderstvo je rekreacija, ne način služenja denarja. Ljubi svojega očeta, mater, sestro, premisli, komu praviš brat in pazi, da ljubiš samo svojo ženo."