Raper Drake o težavnem odnosu z očetom

Dennis Graham, oče ameriškega raperja Draka, je pred kratkim gostoval v pogovorni oddaji Nicka Cannona, kjer ga je slednji vprašal, kako se počuti ob poslušanju sinovih skladb, ki nemalokrat opevajo tudi njun odnos.

Graham je odvrnil, da se mu zdijo sinova besedila precej senzacionalistična in v večini primerov neresnična. Svojo trditev je pojasnil z besedami: ''Vedno sem bil ob svojem sinu. Če ne vsak dan, pa vsak drug dan. Pogovarjala sva se tudi o njegovih skladbah in v enem od preteklih pogovorov sem ga vprašal, zakaj govori takšne stvari o meni. Rekel sem mu, da se mi to ne zdi lepo, on pa mi je odvrnil, da to pospešuje prodajo.''

32-letni glasbenik, ki je spremljal očetov intervju, je dan kasneje v svoji Instagram zgodbi delil fotografijo z zapisom o tem, kako močno so ga prizadele očetove besede in s tem namignil, da odnos med njima ni ravno bleščeč. ''Danes sem se zbudil z veliko bolečino. Moj oče bo rekel karkoli komurkoli, ki ga je pripravljen poslušati. Žalostno je, ko se naši družinski člani obnašajo tako, ampak proti temu ne moremo nič, to so ljudje, s katerimi smo obtičali ... Vsak verz, ki sem ga kdaj izustil, je bil resničen in nekateri ljudje težko sprejmejo resnico,'' je v odgovor očetovi trditvi napisal Drake.