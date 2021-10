Raper Flavor Flav aretiran zaradi nasilja nad žensko

Ameriški TMZ poroča, da naj bi Flavor Flav med sporom žensko dregnil v nos, jo zagrabil in porinil na tla, pri tem pa naj bi ji iz rok nasilno odvzel tudi mobilni telefon. Kljub temu, da se raper na obtožbe še ni odzval, je njegov odvetnik za Page Six dejal, da v takih primerih vedno obstajata dve plati zgodbe, ter da bo svojo raper predstavil na sodišču in ne v medijih.

To pa ni prvič, da se je raper soočal s takimi obtožbami. Leta 2014 je priznal, da je grozil sinu svoje prijateljice, da ga bo ubil in se tako izognil zaporni kazni. Takrat je bil obsojen na pogojno kazen ter na štiri mesece svetovanja o nasilju na domu. Kasneje, leta 2015, se je znova znašel v težavah z zakonom, ko so ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Poleg denarne kazni v višini 588 evrov se je moral udeležiti predavanj o nevarnostih take vožnje.