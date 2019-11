Raper French Montana naj bi pristal v bolnišnici

Tuji mediji poročajo, da naj bi se policisti v okolici Calabasasa, kjer živi raper French Montana, odzvali na klic v sili, ki so ga prejeli zaradi suma, da je nekdo oropal raperjevo hišo. Sicer naj bi šlo za lažni alarm, vendar naj bi policisti ob tem ugotovili, da z glasbenikom nekaj ni v redu.

French, naj bi se obnašal nenormalno, viri blizu glasbenika pa so za TMZ dejali, da naj bi ga mučila bolečina v trebuhu, slabost in pospešen srčni utrip. Viri so še navedli, da so policisti poklicali reševalce in je bil tako sprejet v bolnišnico, njegovi bližnji prijatelji pa sicer menijo, da se je zastrupil s hrano.