Raper G-Eazy aretiran zaradi pretepa po dogodku na tednu mode

G-Eazy se je pred dnevi znašel v težavah na eni od zabav, ki se je v nočnem klubu odvila po dogodkih na tednu mode. Njegova ekipa prijateljev se je z njim na čelu sprla z drugo skupino v hotelu Standard, potem ko so se zaključile divje zabave v klubih Le Bain in Boom Boom Room.

Vir, prisoten na prizorišču spora, je za ameriške medije pojasnil, da je sredi noči nekaj razburilo prijatelja iz skupine G-Eazyja, tako da je s steklenico po glavi močno udaril pripadnika družbene smetane Daniela Chetrita, sina Josepha Chetrita, ki dela na področju razvoja nepremičnin. Med Danielove bližnje prijateljice se prištevata tudi Kendall Jenner in Bella Hadid.

G-Eazy je bil ''obtožen zaradi napada, potem ko sta udarec prejela tudi 29- in 32-letnik, ki ju je poškodoval obtoženi,'' so sporočili s policijske postaje. Ni znano, ali je za napad odgovarjal še kdo in ali je bil ravno Chetrit tisti, ki naj bi ga napadel raper. Zvezdnik je bil aretiran na dan, ko so se njegovi kolegi iz zabavne industrije pripravljali na dogodek Met Gala. Takrat je prejel poziv na sodiče, pred sodnika pa bo stopil že kmalu.

Za zdaj je jasno, da ni nihče, ki ga je pevec napadel, potreboval zdravniške pomoči, jasno pa je, da je pri Chetritu posredovala ekipa prve pomoči, saj je potreboval nekaj šivov na glavi. G-Eazy je v preteklosti že prišel navzkriž z zakonom. Maja 2018 je bil aretiran v Stockholmu, ker je udaril varnostnika, pri njem pa so našli tudi prepovedano drogo.