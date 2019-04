Raperjeva zaročenka prek Instagrama sporočila, da sta izgubila otroka

"V trenutku, ko sem te spoznala, sem vedela, da si poseben. Zaljubila sem se vate do ušes in te imela rajši iz dneva v dan. Nisem vedela, da se je mogoče tako čutiti do drugega človeškega bitja," jeAnnie Smithzapisala ob občutkih do 22-letnega raperjaLil Xana.

"Da bi skupaj začela družino, je bil zame najbolj čarobno lep blagoslov, ki mi ga je dal Bog. Danes čutim bolečino, za katero nikoli nisem vedela, da obstaja. Bolečina, ki prihaja iz moje duše. Za mojega čudovitega angela, mamica te ljubi bolj, kot je vedela, da je možno. Naredil si me za najsrečnejšo žensko na svetu, ker sem imela priložnost biti tvoja mama," je nadaljevala.

Annie, z raperjem, ki sicer sliši na imeDiego Leanos, hodi pet mesecev, je svojo žalost delila s svojimi privrženci na Instagramu in dodala, da je uživala v vsaki sekundi nosečnosti.

"Občutek, da si rasel v mojem telesu, je bil najbolj poseben dar, ki mi je bil dan, moje molitve so bile uslišane s tabo. Želim si bolj kot kar koli na svetu, da te spoznala, držala, ljubila in te naučila lepe stvari v življenju in ti pokazala svet. Želim si, da bi vedel, kako resnično si bil blagoslovljen, ker bi imel za očka Diega. Rada te imava, mali angel," je zaključila čustveno objavo.

Odzval se je tudi raper, ki je sicer prej hodil z Noah Cyrus, mlajšo sestro slavnejše Miley, ki se je opravičil, če "ga nekaj dni ne bo, ker se mora spraviti v red" in da ima na smrt rad svoje oboževalce.