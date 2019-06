Raper Jay-Z prebil magično mejo milijarde dolarjev na računu

Ameriški RaperJay-Z ni zaslužil svojega bogastva samo s svojo glasbo. S skrbno premišljenimi naložbami ter zelo spretnim poslovanjem je lani svoje premoženje povečal za kar 73 milijonov evrov. Pri reviji Forbes so tako lani marca predvidevali, da ima glasbenik v lasti za 730 milijonov evrov premoženja.

Zdaj pa so se ameriški mediji razpisali, da je številka na računu strmo narasla in zvezdnik je prebil magično mejo milijarde dolarjev na računu. "Dekado kasneje in jasno je, da je Jay-Z nabral premoženje, ki presega milijardo dolarjev, tako je postal eden od redkih ljudi iz sveta zabave, ki je postal milijarder – hkrati je prvi med hiphop sceno," je ob tej prelomnici zapisal Forbes.

Zvezdnik je namreč čez leta vlagal v svoje lastne znamke, med njimi sta šampanjec in konjak. Poleg tega zelo veliko služi s svojo založbo Roc Nation, tu je tudi njegov glasbeni servis Tidal, ki so ga podprla vsa velika glasbena imena.