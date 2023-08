Raper, ki je ustrelil Megan Thee Stallion, obsojen na 10 let zapora

Raper Tory Lanez je bil na sodišču v Los Angelesu obsojen na 10 let zapora zaradi ustrelitve grammyjeve nagrajenke Megan Thee Stallion. V zaporu je od decembra lani, ko je bil spoznan za krivega v treh točkah obtožnice, povezanih s streljanjem.

Lanez je glasbenico ustrelil v nogo med prepirom leta 2020, zaradi česar je potrebovala operacijo, s katero so ji iz stopala odstranili delce nabojev. Do streljanja je prišlo med potjo domov z zabave, ki jo je gostila resničnostna zvezdnica Kylie Jenner. Kot je Meghan povedala na sodišču, se je s Toryjem sprla zaradi njunega nekdanjega razmerja. Prepir se je stopnjeval in pripeljal do tega, da sta oba žalila karieri drug drugega. Ko je zahtevala, da jo izpustijo iz vozila, je raper začel streljati po tleh in zavpil, naj pleše.