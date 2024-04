Raper Kid Cudi zaročen z oblikovalko Lolo Abecassis Sartore: Pomeni mi vse

"Nikoli si nisem mislila, da bi lahko koga tako ljubila. Zelo sem ponosna, da ti lahko rečem zaročenec, Scott," je zapisala in ga ob tem pohvalila za nastop v novi seriji: "Komaj čakam, da boste lahko vsi videli tega neverjetnega moškega v novi seriji Knuckles." Na njene besede je med komentarji odgovoril tudi zaročenec, ki je razglasil: "Imaš me za vedno."

"Ta neverjetna ženska me zelo osrečuje, pomeni mi vse, zato sem zelo vesel, da lahko delim to novico z vsemi. Življenje je divje, ko sem začutil, da je moja prihodnost negotova, je z Lolo postalo vse jasno," je o novem življenjskem poglavju zapisal 40-letnik. Enako fotografijo je na družbenem omrežju delila tudi Sartorejeva in z njo zaznamovala naslednji korak v svojem življenju.

Paru so ob novem življenjskem mejniku čestitali številni sledilci, njegovi oboževalci pa so prepričani, da bo njegova glasba odslej še boljša, ker bo ljubezen to izvabila iz njega, čestitali pa so jima tudi zvezdniški prijatelji, med katerimi so bili manekenka Amber Rose, pevec Ty Dolla $ign in igralec Bryan Greenberg.

Kdaj sta se začela sestajati, javnosti ni znano, par pa prej na družbenih omrežjih ni nikoli delil skupnih fotografij. Raperja so v preteklosti romantično povezovali z igralko Michele Trachtenberg.