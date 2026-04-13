Raper le nekaj dni po tem, ko je bil ustreljen, znova na odru

Offset se je le nekaj dni po tem, ko je bil ustreljen, vrnil na oder. Kljub okrevanju po strelni rani je 34-letni raper minuli vikend v Arkansasu izvedel energičen nastop. Zvezdnik je na oder pred svoje oboževalce prišel na invalidskem vozičku, utrinke z nepozabnega dne pa je delil na svojem družbenem omrežju.

Raperja so pred enim tednom ustrelili pred hotelom Seminole Hard Rock Hollywood na Floridi. "Potrdimo lahko, da je bil Offset ustreljen in da je trenutno v bolnišnici, kjer prejema zdravniško oskrbo. Njegovo stanje je stabilno in je pod stalnim nadzorom," je tedaj po poročanju revije Page Six sporočil njegov tiskovni predstavnik.

Po poročanju policijske postaje Seminole naj bi streljanje izbruhnilo zaradi prepira oziroma pretepa. Po poročanju revije People naj bi bil v povezavi z incidentom zaradi suma motenja javnega miru in reda raper Lil Tjay. Slednji je bil nekaj časa celo pridržan, a so ga kasneje po plačani varščini izpustili. Njegova odvetnica je na družbenih omrežjih strogo zanikala njegovo vpletenost.