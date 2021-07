Raper Lil Durk in njegovo dekle India Royale žrtvi ropa in napada

Pred dnevi sta bila 28-letni raper Lil Durk, čigar pravo ime je Durk Derrick Banks, in njegovo dekle India Royale, žrtvi oboroženega ropa. Par je prenočeval v njegovem domu Chateau Elan, ki stoji v soseski Braselton, zunaj mesta Atlanta, v zvezdni Georgia.

Po poročanju policije sta bila Lil Durk in njegovo dekle India Royale tarči vloma in oboroženega napada. Okrog pete ure zjutraj naj bi ju napadlo več oboroženih ljudi. Po poročanju ameriškega tabloida naj v napadu ne bi bilo poškodovanih, storilci pa so pobegnili pred prihodom policije.

icon-expand LIl Durk in India Royale FOTO: Profimedia

DJ Akademiks je po napadu dejal, da je bila soseska polna policistov. "Domovanje Lila Durka v Atlanti je bilo polno policistov, razlog za to pa je najbrž bilo streljanje in preiskava zločina," je dejal Akademiks. "Rekli so, da je domnevno prišlo do streljanja v bližini njegovega doma," je še povedal.

"Gre za varovano skupnost, dejali pa so, da je on žrtev. Njegovi sosedi in ljudje, ki živijo v tej soseski, so mi rekli 'Durk živi tam in pri njem je veliko norih policistov. FBI mu skuša izročiti nalog za preiskavo'," je naprej razglabljal Akademiks. Razkril je še, da nihče ni bil aretiran. Lil Durk pa se še vedno sooča z obtožbami umora, ki naj bi se zgodil februarja 2019. Ta naj bi bil posledica streljanja pred nekim klubom v Atlanti. Če ga obtožbe ne bodo omejile na domač kraj, se bo raper kmalu odpravil na turnejo.