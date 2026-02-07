Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Raper Lil Jon sporočil, da so pogrešanega sina našli mrtvega

Milton, 07. 02. 2026 12.55 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Lil Jon s sinom Nathanom in ženo Nicole leta 2013.

Sina raperja Lil Jona so, potem ko so ga pred dnevi prijavili kot pogrešanega, našli mrtvega. 27-letnega Nathana Smitha, ki je bil znan pod vzdevkom DJ Young Slade, je policija našla v ribniku v Georgii, raper pa je v izjavi za javnost potrdil, da gre za njegovega sina.

Raper Lil Jon je v izjavi za javnost potrdil, da so njegovega sina Nathana, ki je pred dnevi izginil, našli mrtvega. Zvezdnik je zapisal, da imata s 27-letnikovo materjo zlomljeni srci, policija okrožja Milton pa je dejala, da ne obstaja sum kaznivega dejanja v povezavi s truplom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko gospoda Smitha nismo uspeli takoj najti, smo razširili iskanje tudi na ribnik v parku Mayfield, ki je blizu njihovega doma v Miltonu. Gasilci so v ribniku odkrili truplo, za katero verjamemo, da je Nathan Smith, a še čakamo na potrditev mrliškega oglednika," je v izjavi sporočila policija in dodala, da preiskava še poteka, a suma kaznivega dejanja niso zaznali.

"Nadaljnjih informacij do odkritja uradnega vzroka smrti ne bomo dajali. Družini Smith izrekamo sožalje v tem težkem času in prosimo člane skupnosti ter medije, da spoštujejo njihovo zasebnost, ko žalujejo in se spopadajo s tragedijo," so še zaprosili na policiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjavo za javnost je v imenu družine podal tudi raper, ki je dejal: "Moje srce je ob tej tragični izgubi najinega sina Nathana Smitha zlomljeno. Njegova mati in jaz sva strta. Nathan je bil najbolj prijazen človek, kar ste ga lahko spoznali. Bil je zelo skrben, premišljen, obziren, strasten in dobrega srca. Družino in prijatelje je imel rad iz vsega srca. Bil je neverjetno nadarjen mladenič: glasbeni producent, umetnik, oblikovalec zvoka in diplomant univerze NYU."

Lil Jon s sinom Nathanom in ženo Nicole leta 2013.
Lil Jon s sinom Nathanom in ženo Nicole leta 2013.
FOTO: Profimedia

"Nathana smo imeli nadvse radi in smo izjemno ponosni nanj. Bil je ljubljen in cenjen, iz našega zadnjega srečanja pa vemo, da je to vedel tudi on. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh molili zanj in ga pomagali iskati," je še dodal in se nato posamezno zahvalil oddelkom, gasilcem, reševalcem in policistom, ki so pomagali v iskalni akciji.

Raper, katerega pravo ime je Jonathan Smith, je imel Nathana z odtujeno ženo Nicole Smith. Poročila sta se leta 2004, februarja 2024 pa sta sporočila, da se razhajata. Nathan je bil DJ in glasbenik, ki je bil znan pod vzdevkom DJ Young Slade. Zadnji singel je izdal marca 2025.

lil jon sin nathan smrt raper

Nizozemska športnica razkrila obrok iz restavracije v olimpijski vasi

Zdravko Mamić poljubil roko Svetlane Cece Ražnatović

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
uriahheep1
07. 02. 2026 13.35
klub 27, utopitev v vodi, meni tole smrdi na ritualno...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
12 hitrih potez za takojšnje prihranke
Loterija: Milijon gre na Ptuj
Loterija: Milijon gre na Ptuj
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527