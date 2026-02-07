Raper Lil Jon sporočil, da so pogrešanega sina našli mrtvega

Raper Lil Jon je v izjavi za javnost potrdil, da so njegovega sina Nathana, ki je pred dnevi izginil, našli mrtvega. Zvezdnik je zapisal, da imata s 27-letnikovo materjo zlomljeni srci, policija okrožja Milton pa je dejala, da ne obstaja sum kaznivega dejanja v povezavi s truplom.
"Ko gospoda Smitha nismo uspeli takoj najti, smo razširili iskanje tudi na ribnik v parku Mayfield, ki je blizu njihovega doma v Miltonu. Gasilci so v ribniku odkrili truplo, za katero verjamemo, da je Nathan Smith, a še čakamo na potrditev mrliškega oglednika," je v izjavi sporočila policija in dodala, da preiskava še poteka, a suma kaznivega dejanja niso zaznali.
"Nadaljnjih informacij do odkritja uradnega vzroka smrti ne bomo dajali. Družini Smith izrekamo sožalje v tem težkem času in prosimo člane skupnosti ter medije, da spoštujejo njihovo zasebnost, ko žalujejo in se spopadajo s tragedijo," so še zaprosili na policiji.
Izjavo za javnost je v imenu družine podal tudi raper, ki je dejal: "Moje srce je ob tej tragični izgubi najinega sina Nathana Smitha zlomljeno. Njegova mati in jaz sva strta. Nathan je bil najbolj prijazen človek, kar ste ga lahko spoznali. Bil je zelo skrben, premišljen, obziren, strasten in dobrega srca. Družino in prijatelje je imel rad iz vsega srca. Bil je neverjetno nadarjen mladenič: glasbeni producent, umetnik, oblikovalec zvoka in diplomant univerze NYU."
"Nathana smo imeli nadvse radi in smo izjemno ponosni nanj. Bil je ljubljen in cenjen, iz našega zadnjega srečanja pa vemo, da je to vedel tudi on. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh molili zanj in ga pomagali iskati," je še dodal in se nato posamezno zahvalil oddelkom, gasilcem, reševalcem in policistom, ki so pomagali v iskalni akciji.
Raper, katerega pravo ime je Jonathan Smith, je imel Nathana z odtujeno ženo Nicole Smith. Poročila sta se leta 2004, februarja 2024 pa sta sporočila, da se razhajata. Nathan je bil DJ in glasbenik, ki je bil znan pod vzdevkom DJ Young Slade. Zadnji singel je izdal marca 2025.
