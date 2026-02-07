Raper Lil Jon sporočil, da so pogrešanega sina našli mrtvega

Raper Lil Jon je v izjavi za javnost potrdil, da so njegovega sina Nathana, ki je pred dnevi izginil, našli mrtvega. Zvezdnik je zapisal, da imata s 27-letnikovo materjo zlomljeni srci, policija okrožja Milton pa je dejala, da ne obstaja sum kaznivega dejanja v povezavi s truplom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ko gospoda Smitha nismo uspeli takoj najti, smo razširili iskanje tudi na ribnik v parku Mayfield, ki je blizu njihovega doma v Miltonu. Gasilci so v ribniku odkrili truplo, za katero verjamemo, da je Nathan Smith, a še čakamo na potrditev mrliškega oglednika," je v izjavi sporočila policija in dodala, da preiskava še poteka, a suma kaznivega dejanja niso zaznali. "Nadaljnjih informacij do odkritja uradnega vzroka smrti ne bomo dajali. Družini Smith izrekamo sožalje v tem težkem času in prosimo člane skupnosti ter medije, da spoštujejo njihovo zasebnost, ko žalujejo in se spopadajo s tragedijo," so še zaprosili na policiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izjavo za javnost je v imenu družine podal tudi raper, ki je dejal: "Moje srce je ob tej tragični izgubi najinega sina Nathana Smitha zlomljeno. Njegova mati in jaz sva strta. Nathan je bil najbolj prijazen človek, kar ste ga lahko spoznali. Bil je zelo skrben, premišljen, obziren, strasten in dobrega srca. Družino in prijatelje je imel rad iz vsega srca. Bil je neverjetno nadarjen mladenič: glasbeni producent, umetnik, oblikovalec zvoka in diplomant univerze NYU."

Lil Jon s sinom Nathanom in ženo Nicole leta 2013. FOTO: Profimedia