Raper Lil Wayne se želi oddolžiti nekdanjemu policistu, ki mu je rešil življenje

Wayne je v preteklosti o Hooblerju v svojih pesmih že rapal. Omenil ga je v skladbi London Roads , v tistem času pa je mislil, da je že umrl in bil pripravljen plačati tudi za njegov pogreb, kasneje pa sta stopila v stik in vez ohranjata še danes.

Raper je o svojih težavah z mentalnim zdravjem v preteklosti že spregovoril in dejal, da se z njimi bori že od desetega leta. Na samomor je prvič pomislil, ko se je zbal, da mu bo stroga mama preprečila rapanje. Ko je usodnega dne stopil v njeno spalnico, da bi vzel pištolo, je pred tem poklical policijo. Najprej se je mislil ustreliti v glavo, nato pa je orožje usmeril v predel prsi in ciljal v srce. Zaradi posredovanja Hooblerja je ostal živ, tudi sam pa je pred leti v zaporu Rikers pazil na sojetnike in njihove poskuse umora javljal prisotni varnostni službi in mnoge tako tudi rešil.