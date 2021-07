Raper Lil Wayne zanikal govorice o poroki

Lil Wayne , ki je gostoval v pogovoru v živo z Nicki Minaj na Instagramu, je utišal govorice o svoji poroki. S partnerico Denise Bidot sta se sicer večkrat razšla in znova obudila razmerje, njegova aprilska objava na družbenem omrežju Twitter pa je vzbudila sum, da sta se celo poročila.

"Najsrečnješi moški na svetu! Danes je začetek najinega 'za vedno'. Za vedno? Za vedno, vedno??? ZA VEDNO! Carterjevi," je aprila na Twitterju zapisal Lil Wayne. "Zadnjič so na Twitterju krožile neke govorice in sem bila kar malo začudena. Spraševala sem se, kaj se dogaja. Napisala sem ti sporočilo, v katerem sem ti čestitala," je rekla nasmejana Nicki. "Čestitala sem ti, ker sem mislila, da si se poročil," je še dejala.

Wayne je bil zadovoljen, da je prijateljica omenila poroko, saj je lahko v hipu utišal govorice in dejal, da je vse skupaj velik nesporazum. "Vesel sem, da si me vprašala to. Nisem se poročil," je odgovoril Wayne.

Ko je govoril o Carterjevih, je imel v mislih svoje sinove, ki so pred kratkim ustanovili svojo rap skupino. "Napisal sem 'Carterjevi' in to se je nanašalo na moje sinove ter na ime njihove nove skupine," je pojasnil raper v smehu.