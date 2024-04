Raper med nastopom skočil z odra in si zlomil nogo: Vse skupaj je malo noro

"Hej, družba, na današnjem nastopu sem si zlomil nogo. Pravkar zapuščam bolnišnico. Še nikoli si nisem zlomil kosti in vse skupaj je malo noro," je na omrežje X zapisal zvezdnik in se zahvalil za podporo in dobre želje. "Rad vas imam. Slišal sem vas, kako ste ga 'žurali' še po tem, ko sem zapustil oder, in to mi je pričaralo nasmeh na obraz."

Posnetki raperjevega skoka z odra so hitro zaokrožili po spletu. Večina se jih je zbrala prav na omrežju TikTok, kjer so se v komentarjih zvrstile besede podpore in želja o čim hitrejšem okrevanju. Mnogi uporabniki so se ob posnetku sicer spraševali tudi, kaj je pravzaprav raper s skokom z odra želel doseči.