Raper Nelly aretiran zaradi posedovanja drog

Ameriški raper Nelly je bil aretiran in pridržan, je za The Post potrdila tiskovna predstavnica policije v St. Louisu. 49-letnega zvezdnika so aretirali v igralnici, ko so ugotovili, da je zanj izdan nalog, ker je prekršil prometne predpise leta 2023, ko so ga preiskali, pa so ugotovili, da raper poseduje štiri tablete prepovedane droge ekstazi.