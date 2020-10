Raper Offset pridržan med zborovanjem Trumpovih podpornikov, policija to zanika

Ameriški raper, ki se je pred kratkim znova vrnil k zvezdnici Cardi B, po tem, ko sta najavila ločitev, se je znašel v težavah. Policija ga je namreč pridržala v okolici losangeleškega zborovanja Trumpovih podpornikov. S sopotnikom naj bi mimoidočemu grozil s strelnim orožjem. Čeprav policisti v uradnem poročilu aretacijo zanikajo, pa je raper incident na Instagramu prenašal kar v živo.

Offseta je losangeleška policija pridržala v neposredni okolici zborovanja podpornikov trenutnega predsednika Združenih držav Amerike. Mož zvezdnice Cardi B se je zadrževal v okolici dogodka, ki so ga Trumpovi volivci organizirali v podporo predsedniku na prihajajočih volitvah. Dogajanje je raper prenašal v živo na svoji strani na omrežju Instagram.

Offset se je pred kratkim znašel v težavah. Policija aretacijo zanika.

S policijske postaje na Beverly Hillsu so na Twitterju potrdili, da se je incident, v katerega je bil vključen Kiari Kendrell Cephus - Offset, v resnici zgodil. Vendar so zanikali, da naj bi na mestu dogodka bil aretiran raper, temveč so pridržali njegovega sovoznika. Marcelo Almanzar je bil obtožen, da je v javnosti nosil pištolo - strelno orožje naj bi bilo v času pridržanja tudi nabito. 20-letnik je bratranec slavne raperke in Offsetove soproge. ''Ob približno peti uri popoldan je policija na Beverly Hillsu prejela informacijo mimoidočega, da je neznana oseba iz avtomobila proti njemu uperila orožje,''je bilo zapisano v poročilu. Mimoidoči je ob tem sporočil tudi registrsko številko vozila, ki ga je nato ustavila patrulja. Po preiskavi na licu mesta je bil sopotnik v avtu tudi aretiran. Žrtev se kasneje ni odločila za sodni postopek proti domnevnemu storilcu, so dodali pristojni.''V medijih so poročali, da naj bi bil aretiran raper Offset. Te informacije so netočne,'' so zagotovili.

Med tem je za ameriški Fox News izjavo podal tudi predstavnik hip-hop zvezdnika, ki je povedal:''Umetnik in človekoljub Offset je bil pridržan s strani policijske enote, po tem, ko so ga napadli agresivni Trumpovi podporniki. Kmalu za tem je bil izpuščen. Offset se oboževalcem zahvaljuje za podporo in ob teh težkih časih vsem želi obilico miru in varnosti. Obenem bi želel spodbuditi vse, da se udeležijo volitev, saj se nič ne more spremeniti, če se nič ne spremeni.''

Do incidenta naj bi prišlo po tem, ko se je raper zapeljal čez območje, kjer so se zbrali Trumpovi podporniki s številnimi transparenti. Offset je delil videoposnetke iz katerih je bilo razvidno, da je policistom zatrjeval, da motorja avtomobila ne bo izključil, prav tako pa ne bo umaknil rok z volana iz strahu, da ga ustrelijo. Po daljšem prepiru in raperjevih protestih, da je dejanje mož v modrem nezakonito, so ga policisti kasneje odstranili iz avtomobila, mu nadeli lisice in nadaljevali s preiskavo. Čez čas mu je bilo dovoljeno oditi.

Cardi B in Offset sta pred kratkim sporočila, da se razhajata, po njeni rojstnodnevni zabavi pa sta znova našla skupni jezik.

Videoposnetek iz avtomobila pa je objavila tudi njegova žena Cardi B. Na posnetku je mogoče videti, kako se pelje mimo shoda in Trumpovih podpornikov, ki so svoje stališče goreče izražali, med tem pa je raperka poudarila, da jo je strah, da jo bodo napadli.