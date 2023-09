Raper Post Malone shujšal za 25 kilogramov

Post Malone , ki se je v preteklosti spopadal z raznimi odvisnostmi, je na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo, na njej pa je vidno shujšan. Zvezdnik je sredi prejšnjega meseca dejal, da je izgubil 25 kilogramov, razkril pa je tudi, kako. Zmanjšal je porabo gaziranih pijač. Njegovo shujšano postavo so že nekaj časa spremljali oboževalci, ki so bili za glasbenika v skrbeh, da se ni predal starim navadam.

Prav te skrbi, ki so jih zvezdnikovi oboževalci izrazili na družbenih omrežjih, pa so bile razlog, da se je Malone odločil pojasniti, kako je shujšal in kaj je bil razlog. "Hotel sem reči, da ne uživam drog. Veliko ljudi me je spraševalo o moji izgubi teže in življenju v soju žarometov. Zelo se zabavam med nastopanjem in še nikoli se nisem počutil bolj zdravega," je dejal.