Raper prejel prepoved približevanja igralki Halle Bailey in njunemu sinu

Nekdanji partner igralke in pevke Halle Bailey, raper DDG, je prejel prepoved približevanja do zvezdnice in njunega sina, ki bo trajala do 6. junija, ko bo na sodišču potekala obravnava. Zvezdnica, ki je v priljubljenem filmu Mala morska deklica upodobila Arielo, namreč trdi, da je bil nekdanji partner večkrat nasilen ter da se boji zase in za svojega sina. "Darryl me je ves čas najinega razmerja fizično, verbalno, čustveno in finančno zlorabljal. In me še vedno zlorablja. Zahtevam odredbo za zaščito sebe in najinega sina Hala pred njegovimi nenehnimi zlorabami," je razvidno iz sodnega dokumenta, ki ga je pridobil Associated Press.