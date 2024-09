Raper Sean Diddy Combs se sooča s še eno tožbo

OGLAS

Raper Sean Diddy Combs je prejel še eno tožbo. Na čustveni novinarski konferenci v Los Angelesu, ki je bila polna solz, je Thalia Graves povedala, da se po napadu leta 2001 še vedno spopada s čustveno in mentalno bolečino. 54-letni Combs je bil prejšnji teden obtožen treh kaznivih dejanj, ki ga bremenijo spolnega zlorabljanja žensk, ki jih je domnevno z grožnjami in nasiljem silil v spolne zabave, podprte z drogami.

Sean Diddy Combs FOTO: AP icon-expand

Več ločenih tožb, ki se jim je zdaj pridružila še ena, je v zadnjem letu Combsa izrisalo v podobi serijskega predatorja, kar je povzročilo padec njegovega slovesa hip hop zvezdnika. "To presega fizično bolečino, ki jo povzroči napad. To je bolečina, ki sega v samo bistvo tega, kar ste kot človek, in pušča čustvene brazgotine, ki se ne bodo nikoli popolnoma zacelile," je Gravesova povedala novinarjem. "Imela sem posttravmatsko stresno motnjo, depresijo in anksioznost. Imam čustvene brazgotine. Težko mi je bilo zaupati drugim, oblikovati zdrave odnose ali se varno počutiti v svoji koži. Spominjanja, nočne more in vsiljive misli mi dajejo občutek, da gre za neprestano borbo," je dodala.

Combs je kazensko obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene in prevoza žrtev čez državne meje, da bi se ukvarjale s prostitucijo. Tožilci trdijo, da je bil vodja kriminalne združbe, ki je ženske ujela v past in jih z grožnjami prisilila k spolnim dejanjem, finančni negotovosti in uničenju ugleda. Obtožbe proti njemu se kopičijo od lanskega leta, ko je pevka Cassie s pravim imenom Casandra Ventura trdila, da jo je Combs več kot desetletje s fizično silo in mamili zadrževal v tem okolju in jo leta 2018 posilil. Več podobnih tožb ga od takrat opisuje kot nasilnega moškega, ki je svojo slavo uporabil za plenjenje žensk. Sam se je izrekel za nedolžnega in v zaporu čaka na sojenje.