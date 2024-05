Raper Sean Kingston aretiran zaradi obtožb goljufije in tatvine

Raper Sean Kingston je bil v četrtek aretiran v Kaliforniji zaradi obtožb goljufije nekaj ur po tem, ko je ekipa SWAT vdrla v njegovo najeto vilo v južni Floridi in odpeljala za cel kombi stvari. Do njegove aretacije je prišlo nekaj ur po tem, ko so oblasti vdrle v njegovo vilo na Floridi. Pevec, rojen kot Kisean Paul Anderson, je bil aretiran blizu Fort Irwina, blizu vojaške baze, je za Page Six potrdil šerifov urad okrožja Broward. Za njegovo aretacijo je bil razpisan nalog zaradi številnih goljufij in tatvin. 34-letnik bo po besedah uradnika za obveščanje javnosti zaprt v zaporu v San Bernardinu v Kaliforniji.

Kingstonovo vilo v južni Floridi so v četrtek zjutraj preiskali detektivi Dania Beach District, enota za strateške preiskave in policijska ekipa SWAT, potem ko je preiskava privedla do glasbenikovega 14.000 kvadratnih metrov velikega dvorca v Southwest Ranches. Medtem ko zvezdnik v času racije ni bil prisoten, so njegovo 61-letno mamo Janice Turner odpeljali v pripor zaradi obtožb goljufije in kraje. Glede na evidence zveznega sodišča je njegova mati leta 2006 priznala krivdo za bančno goljufijo zaradi kraje skoraj 150.000 evrov in je bila v zaporu skoraj leto in pol. V četrtek zvečer so jo pridržali v zaporu Broward z varščino v višini 150.000 evrov. Pevec se je kasneje odzval na incident na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Ljudje imamo radi negativno energijo!" "Dobro sem in moja mama tudi! Moji odvetniki se ukvarjajo z vsem, kar se dogaja."