Raper Silento obtožen umora bratranca

Silento , ki je leta 2015 glasbene lestvice osvajal s hitom Watch Me (Whip/Nae Nae) , pesem pa ima na portalu YouTube že več kot 1,7 milijarde ogledov, se je znova znašel za zapahi. Pred dnevi je bil aretiran zaradi umora bratranca. Prejšnji mesec naj bi sorodniku zadal strelne rane, ki so bile zanj usodne.

Do streljanja je prišlo v Atlanti, 23-letnik je 21. januarja ustrelil 34-letnega bratranca Fredericka Rooksa, poročajo s policijske postaje okrožja DeKalb, kjer je do incidenta tudi prišlo. Žrtev je strelnim ranam podlegla v domači soseski Panthersville, priče pa so opozorile, da so po tem, ko je bilo mogoče slišati zvoke strelnega orožja, opazile, kako se je z mesta zločina hitro odpeljalo več avtomobilov.